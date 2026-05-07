MotoGP, orari prove libere GP Francia 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Siamo pronti per vivere il ritorno in scena del Motomondiale 2026. Dopo la tappa di Jerez de la Frontera (e prima di quella di Barcellona) è tempo di vivere il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del campionato. Sulla pista di Le Mans ci attende un evento di estrema importanza per le tre categorie. Ci attende un venerdì da non sbagliare tra prove libere e pre-qualifiche.

Come arriviamo all’appuntamento francese? Nella classe regina vediamo Marco Bezzecchi al comando con 101 punti dopo 3 vittorie e un secondo posto ma diverse cadute di troppo nelle Sprint Race. Seconda posizione per Jorge Martin con 90, terza per Fabio Di Giannantonio a quota 71, quarta per Pedro Acosta con 66 punti mentre rimane in quinta posizione Marc Marquez a 55 dopo l’ennesima caduta domenicale.

Passando alla Moto2, in vetta c’è sempre Manuel Gonzalez con 59.5 punti contro i 50 di Senna Agius. Terza posizione per Izan Guevara con 45, quarta per il nostro Celestino Vietti con 43 mentre è quinto Daniel Holgado con 38, subito davanti a David Alonso con 37. Chiudiamo con la classe più leggera con Maximo Quiles saldamente al comando con 90 punti contro i 53 di Alvaro Carpe ed i 49 di Adrian Fernandez. Quarto Valentin Perrone con 47 punti davanti al connazionale Marco Morelli a 45.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del Gran Premio di Francia sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno della MotoGP.

PROGRAMMA GP SPAGNA MOTOGP 2026

Venerdì 8 maggio

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

PROGRAMMA GP SPAGNA MOTOMONDIALE: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta testuale: OA Sport (MotoGP)