Jorge Martin: “La caduta del mattino è stata brutta. Feeling non buono al pomeriggio”

Quando i primi dieci sono racchiusi in meno di tre decimi, anche i big rischiano di venire risucchiati dal centro gruppo e di restare esclusi dalla top10. Jorge Martin è rimasto vittima proprio di questa dinamica nelle pre-qualifiche di Barcellona, incappando in una scivolata nel peggior momento possibile e mancando l’obiettivo dell’accesso diretto al Q2 del Gran Premio di Catalogna 2026 di MotoGP.

Martinator, reduce dalla doppietta di Le Mans, aveva cominciato bene il venerdì al Montmelò con un promettente primo run in FP1 rendendosi però poi protagonista di una brutta caduta (fortunatamente senza grosse conseguenze a livello fisico) che sicuramente non lo ha aiutato in termini di feeling in vista del turno pomeridiano, in cui ha fatto fatica ad emergere sul giro secco commettendo alla fine un errore che ha azzerato le sue chance di evitare il Q1.

“Sto bene. È stata una giornata complicata, però andiamo avanti. La caduta di stamattina è stata veramente brutta, perché sono rimasto sotto la moto. Può essere che mi abbia tolto un po’ di fiducia in fase di frenata, può capitare. Non penso sia andata così, ma sicuramente il feeling non è stato fantastico oggi pomeriggio. L’importante è trovare qualcosa per migliorare, e domani sarà un’altra opportunità per prepararmi meglio verso la gara“, dice il pilota spagnolo di Aprilia ai microfoni di Sky Sport.

“Sicuramente si può fare qualcosa sul time-attack. Da Jerez in poi siamo andati su una strada un po’ diversa da quella degli altri: a Le Mans è andata bene, ma qui sta funzionando all’opposto. Penso che mi serva una moto diversa, dobbiamo tornare un po’ indietro. Per fortuna abbiamo altre RS-GP davanti, e so che Aprilia va fortissimo. Troveremo la soluzione“, conclude il due volte campione del mondo.