MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Fondamentale partire in prima fila, domani sarà battaglia”

Si è concluso con le pre-qualifiche il venerdì del Gran Premio di Francia 2026, quinto appuntamento del Motomondiale 2026. Il più veloce è stato il padrone di casa Johann Zarco che in sella alla sua Honda ha fermato il cronometro in 1’29″907. Ottime le sensazioni per il transalpino sulla pista asciutta di Le Mans in attesa della Sprint Race di domani nella quale punterà a difenderà la posizione di testa.

Sempre nelle prime posizioni anche Fabio Di Giannantonio che chiude la sua pre-qualifica in seconda posizione con un ritardo di soli 10 millesimi dalla vetta. Il centauro italiano può dunque sfruttare un’ottima posizione in griglia per confermare il podio di Jerez. Completa la top 3 un rinato Francesco Bagnaia che si piazza a 138 millesimi dalla migliore prestazione.

Ai microfoni di Sky Sport, il portacolori del VR46 Racing Team ha così commentato il suo venerdì: “Il weekend sarà delicato, stiamo provando a modificare la moto anche per il futuro prossimo. Oggi abbiamo provato varie cose. Quando il pacchetto è buono è sempre difficile optare per un qualcosa di migliore. Allo stesso tempo sto cercando qualcosa per migliorare il davanti, continuiamo a faticare in alcuni punti. Stiamo capendo sempre di più la direzione”.

Il romano ha poi concluso: “Non è sempre facile così veloci quando la moto cambia, per questo sono contento. La battaglia è serrata, forse le Aprilia sono meno brillanti. Dobbiamo sfruttare questa possibilità, partire dalla prima fila sarà importante, sappiamo che è la chiave. Zarco è in forma, Bagnaia anche. In MotoGP vanno tutti forte quindi mi aspetto una bella lotta”.