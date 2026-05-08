MotoGP, Pedro Acosta: “Nella top10 per un soffio. Peccato la caduta ma ho buone sensazioni”

Pedro Acosta tira un sospiro di sollievo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Le Mans il pilota spagnolo ha messo in mostra un buon feeling con la propria moto, salvo poi finire anzitempo per una scivolata che, tuttavia, non lo ha estromesso dalla top10.

Johann Zarco ha chiuso in vetta facendo fermare i cronometri sul tempo di 1:29.907 con appena 10 millesimi di vantaggio su Fabio Di Giannantonio e 138 su Pecco Bagnaia che chiude a braccetto con Alex Marquez. Quinta posizione per Joan Mir a 185 millesimi, sesto Jorge Martin a 221, quindi settimo Marco Bezzecchi a 270. Ottava posizione per Alex Rins a 288, nona per Ai Ogura a 289 mentre Pedro Acosta chiude la top10 con il medesimo tempo.

Al termine del venerdì sulla pista della Sarthe, il pilota del team Red Bull KTM ha raccontato le sue sensazioni ai media spagnoli: “Ho salvato la giornata per un soffio. La moto con cui sono caduto era quella con tutte le modifiche che avevano funzionato a Jerez. Ad ogni modo sono contento perchè abbiamo un buon passo e mi sono messo alle spalle le brutte sensazioni che avevo provato in Spagna”.