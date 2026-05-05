Moto, Andrea Iannone all’esordio al Mugello nella Harley-Davidson Bagger World Cup

Nuova esperienza in vista per Andrea Iannone: il centauro italiano si appresta al debutto, sulla pista del Mugello, nella Harley-Davidson Bagger World Cup. L’azzurro correrà per Niti Racing: diventano dieci i piloti in griglia nella competizione. I compagni di squadra di Iannone saranno Oscar Gutiérrez, vittorioso ad Austin, nel round inaugurale del campionato in Gara 2, e Dimas Ekky Pratama: il debutto arriverà al Mugello, circuito dove si correrà il GP d’Italia, previsto dal 29 al 31 maggio, ma poi Iannone sarà in gara fino al round finale in Austria.

Iannone ha affermato in sede di presentazione: “Mi piacciono le sfide, soprattutto quando ti portano fuori dalla tua zona di comfort. È qualcosa di completamente diverso, ed è proprio questo che mi ha convinto. Sono davvero entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo: ho sempre ammirato Harley-Davidson e la sua community di rider, che ha un ruolo così importante in questo mondo. È una categoria che unisce adrenalina, spettacolo e una passione autentica per la guida e per la vita. Sono moto con una personalità forte: devi rispettarle, ma allo stesso tempo puoi spingerle al limite. In questo senso ci somigliamo, ed è anche per questo che questo progetto mi rappresenta“.

Le difficoltà iniziali, però, non saranno poche: “Affronto questa prima gara senza aver provato la moto e con un test in meno rispetto agli altri, ma è nel mio modo di essere: le sfide le cerco e le accetto. Il Mugello è il posto perfetto per iniziare, davanti ai tifosi italiani, su una pista che conosco molto bene. Non sono qui per fare numero: voglio capire la moto in fretta ed essere competitivo fin da subito. Vediamo cosa riusciremo a fare. A livello personale, sento anche un forte legame con l’Indonesia: apprezzo molto la sua gente e sono felice di iniziare questo percorso insieme a Niti Racing e a questa community“.