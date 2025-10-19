LIVE Superbike, GP Spagna 2025 in DIRETTA: si chiude la stagione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Spagna 2025, Razgatlioglu verso il titolo mondiale.

Nicolò Bulega ha in testa la missione di vincere tutte le gare Superbike della tappa in Spagna e ha iniziato con Gara 1. Dopo una pole position da applausi con la quale ha distrutto tutti, ha vinto la gara di ieri pomeriggio a Jerez. Dopo un po’ di sfida nelle prime curve, ha preso il dominio e poi ha gestito il vantaggio.

È arrivato al traguardo con circa 3 secondi di vantaggio sul turco Toprak Razgatlioglu, al quale ha preso 5 punti in classifica generale. La distanza rimane praticamente quasi impossibile (34 punti) e verosimilmente il pilota BMW, Razgatlioglu, festeggerà il titolo oggi dopo la Superpole Race, non dovendola per forza vincerla.

Il centauro del team Aruba.it Racing Ducati non può che essere contento delle sue performance in Spagna. Dopo le prove libere Superbike del venerdì, Bulega chiude davanti a tutti nella classifica dei tempi, ma si era detto non contentissimo: non riusciva a guidare completamente come desiderava e aveva chiesto dei miglioramenti al team. Miglioramenti che sono subito arrivati visti la Superpole e Gara-1 e che lo hanno portato a disputare un sabato perfetto a Jerez.

Razgatlioglu non ha alcun bisogno di forzare. Se Nicolò Bulega dovesse vincere la Superpole Race, al turco basterebbe essere in top 7 per diventare campione del mondo Superbike 2025 per la terza volta in carriera, in questo caso in sella alla casa bavarese della BMW.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Superbike, GP Spagna 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio della Superpole Race alle ore 11.00 mentre gara-2 inizierà alle 14.00. Buon divertimento!