Nuovo episodio di Bike Today dedicato al Giro d’Italia Women che partirà sabato da Cesenatico. Ospite speciale di questa puntata: Monica Trinca Colonel, una delle probabili protagoniste della corsa rosa, atleta della Liv AlUla Jayco.

Si lancia verso la Corsa Rosa l’azzurra che negli ultimi anni è riuscita a fare un salto di qualità incredibile diventando praticamente la seconda italiana dopo l’inarrivabile Elisa Longo Borghini nelle corse a tappe e nelle gare più dure. Obiettivi ambiziosi per lei che non si limita a centrare il piazzamento e margini di crescita importanti.

Vuelta, Giro e poi Tour in questa stagione intensissima, a fine anno spazio anche alla Maglia Azzurra con la possibile convocazione per i Mondiali in Canada.

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