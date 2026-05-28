Nuovo episodio di Bike Today dedicato alla diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026 con arrivo a Pieve di Soligo. Un’altra frazione spettacolare che ha regalato una volata ristretta e un protagonista assoluto.

A vincere è il francese Paul Magnier, eccellente nel restare sul Muro di Ca’ del Poggio nel finale complicato. Il transalpino è stato supportato alla perfezione dalla sua Soudal – QuickStep: Lukas Stuyven ha fatto un lavoro eccezionale per portarlo in posizione ideale. Magnier ha poi dominato la volata battendo due ottimi italiani: Edoardo Zambanini secondo e Jonathan Milan terzo.

Domani parte il verdadero finale delle Alpi con la diciannovesima tappa: sul programma il Passo Giau, Cima Coppi di questa Corsa Rosa. Jonas Vingegaard, in Maglia Rosa, dovrà solo gestire il proprio vantaggio fino alla crisi finale di Roma.

La classifica generale sembra ormai in mano al danese, ma nelle tappe montuose conclusive resta sempre spazio per qualche sorpresa.

Analisi completa della tappa, i protagonisti e cosa aspettarsi dal finale del Giro d’Italia 2026.

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