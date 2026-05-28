Nuova puntata di Sprint Zone con un ospite speciale: Gianni Iapichino. Ex altista, lunghista e multiplista azzurro, oggi allenatore della figlia Larissa Iapichino, una delle grandi stelle dell’atletica italiana e mondiale nel salto in lungo.
In questa intervista esclusiva condotta da Ferdinando Savarese, Gianni Iapichino analizza nel dettaglio il percorso recente di Larissa, partendo dalla delusione dei Mondiali di Tokyo 2025 fino alla ripartenza di una stagione 2026 che ha già regalato segnali molto importanti, come l’argento mondiale indoor conquistato a Torun.
🔍 Focus tecnico particolarmente interessante sul debutto nella Diamond League 2026 in Cina: Gianni spiega come il vero margine di miglioramento della 23enne azzurra riguardi soprattutto i primissimi appoggi della rincorsa con preavvio, un dettaglio tecnico ancora non completamente assimilato e che Larissa tende a modificare durante la gara.
🏃♀️ Una chiacchierata approfondita tra tecnica, preparazione mentale e programmazione internazionale, guardando ai prossimi grandi appuntamenti della stagione: Diamond League, Europei di Birmingham e Ultimate Championship di Budapest.
📌 Nel video:
✔️ L’analisi tecnica della rincorsa di Larissa Iapichino
✔️ I retroscena dei Mondiali di Tokyo
✔️ L’argento mondiale indoor di Torun
✔️ Gli obiettivi per la stagione 2026
✔️ Diamond League ed Europei di Birmingham
✔️ Il rapporto padre-allenatore nel grande atletica
🎤 Conduce: Ferdinando Savarese
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