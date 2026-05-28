Nella nuova puntata di Motor News, Beatrice e Luca analizzano uno dei Gran Premi del Canada più spettacolari e discussi degli ultimi anni. A Montreal è successo di tutto: il duello infuocato tra George Russell e Andrea Kimi Antonelli ha definitivamente cambiato gli equilibri interni in Mercedes, con tensioni esplose già durante la Sprint Race e proseguite nella gara della domenica. Toto Wolff ora dovrà gestire una rivalità sempre più difficile tra i suoi due piloti. Il GP del Canada ha regalato spettacolo puro, con sorpassi, strategie aggressive e una lotta interna Mercedes che ricorda le grandi rivalità del passato. Russell e Antonelli si sono sfidati senza esclusione di colpi fino al clamoroso ritiro del britannico per problemi alla power unit. Ma non è mancato il disastro McLaren: strategie incomprensibili, errori clamorosi e una gestione della gara che ha lasciato tifosi e addetti ai lavori senza parole. Il team di Woking ha compromesso tutto fin dai primi giri con una scelta gomme rivelatasi fallimentare. E poi l’interrogativo: due motori Mercedes rotti nella stessa gara rappresentano un semplice episodio sfortunato oppure il primo campanello d’allarme per l’affidabilità della Stella nel Mondiale 2026?