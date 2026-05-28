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La 110ª edizione della Indy 500 entra ufficialmente nella leggenda del motorsport mondiale. Sullo storico ovale di Indianapolis, davanti a oltre 300.000 spettatori, la gara più veloce del mondo ha regalato uno dei finali più incredibili di sempre, con il margine di vittoria più ridotto nella storia della Indy 500: appena 0.0233 secondi tra Felix Rosenqvist e David Malukas. In questa puntata speciale di Motor News, Biagio Maglienti, voce della diretta SKY, e il nostro Luca Pellegrini raccontano tutte le emozioni vissute a Indianapolis: dall’atmosfera unica del pre-gara fino al clamoroso finale deciso negli ultimi metri. Un approfondimento completo sulla gara che ha fatto registrare anche il record di sorpassi e cambi di leadership, trasformando la 110ª Indy 500 in una delle corse più spettacolari della storia recente. Tra analisi tecnica, curiosità dal paddock, dettagli inediti e retroscena raccontati da chi l’ha vissuta dal vivo in passato, scopriamo perché questa edizione della Indy 500 resterà per sempre nella memoria degli appassionati.

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