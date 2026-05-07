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Sprint Zone, appuntamento del giovedì dedicato all’atletica leggera, ospita una delle protagoniste emergenti del panorama italiano: Alessandra Bonora.

🎙️ La 25enne atleta bresciana, specialista dei 400 metri, è reduce da un eccellente avvio di stagione 2026:

al coperto ha firmato il record personale ai Mondiali indoor di Torun
all’aperto ha brillato nelle World Relays di Gaborone, contribuendo alla qualificazione della 4×400 femminile ai Mondiali di Pechino 2027

🇮🇹 Proprio con la staffetta, l’Italia ha centrato un risultato di grande valore, eguagliando il primato italiano nella finale, confermando la crescita del movimento azzurro.

🔥 La stagione outdoor di Bonora prosegue con:

il debutto nei 400 metri al Meeting di Savona
l’obiettivo della staffetta e della gara individuale agli Europei di Birmingham

📺 Un’intervista tra ambizioni, risultati e prospettive future: non perdere Alessandra Bonora a Sprint Zone!

🎤 Conduce: Ferdinando Savarese

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