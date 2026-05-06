Volley Night racconta le storie dei protagonisti della pallavolo italiana e internazionale, tra talenti emergenti e campioni affermati.

🎙️ Nella nuova puntata, con i talent Laura Partenio e Paolo Cozzi, e la conduzione di Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, riflettori puntati su due ospiti d’eccezione: Beatrice Gardini e Yuri Romanò.

✨ Beatrice Gardini, schiacciatrice classe 2003, è protagonista di una stagione in costante crescita. Dopo l’esperienza in Serie A1 con Perugia, ha saputo mettersi in evidenza nonostante le difficoltà, conquistando la convocazione in Nazionale e una nuova opportunità in A1 con Macerata.

🔥 Dall’altra parte, spazio a un grande protagonista della pallavolo mondiale: Yuri Romanò, campione del mondo con l’Italia nel 2025. Dopo un’estate straordinaria con la maglia azzurra, l’opposto ha brillato anche in Russia con il Fakel, chiudendo la stagione come miglior marcatore del campionato.

📺 Un viaggio tra storie, crescita, successi e futuro della pallavolo: non perdere questa puntata di Volley Night!

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