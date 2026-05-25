Karate
Medagliere Europei karate 2026: l’Italia conclude al primo posto!
L’Italia domina il medagliere degli Europei 2026 di karate, andati in scena a Francoforte, con tre titoli su quattro nelle competizioni a squadre oltre a quattro campioni individuali, un vicecampione ed una medaglia di bronzo.
Gli azzurri chiudono con 9 medaglie totali, di cui 7 ori, sui 16 titoli in palio: staccate nettamente tutte le avversarie, con la Turchia seconda con due ori e quattro argenti, la Croazia terza con 2 ori, un argento e tre bronzi, e gli atleti individuali neutrali di passaporto russo quarti con due ori e tre bronzi.
Gli ori sono stati ottenuti da Clio Ferracuti (+68 kg), Matteo Avanzini (+84 kg), Luca Maresca (67 kg), Terryana D’Onofrio (kata individuale), dalla squadra maschile di kata, dalla squadra femminile di kata e dalla squadra maschile di kumite. L’argento è andato ad Alessio Ghinami (kata individuale) ed il bronzo ad Erminia Perfetto (50 kg).
MEDAGLIERE EUROPEI KARATE 2026
|Medagliere
|Pos.
|Nazione
|Sigla
|
O.
|
A.
|
B.
|Tot.
|1
|Italia
|ITA
|7
|1
|1
|9
|2
|Turchia
|TUR
|2
|4
|0
|6
|3
|Croazia
|CRO
|2
|1
|3
|6
|4
|Atleti Individuali Neutrali (Russia)
|AIN
|2
|0
|3
|5
|5
|Grecia
|GRE
|1
|1
|1
|3
|6
|Germania
|GER
|1
|0
|2
|3
|6
|Azerbaigian
|AZE
|1
|0
|2
|3
|8
|Francia
|FRA
|0
|5
|2
|7
|9
|Spagna
|ESP
|0
|1
|3
|4
|10
|Portogallo
|POR
|0
|1
|2
|3
|11
|Bulgaria
|BUL
|0
|1
|0
|1
|11
|Serbia
|SRB
|0
|1
|0
|1
|13
|Georgia
|GEO
|0
|0
|2
|2
|13
|Montenegro
|MNE
|0
|0
|2
|2
|13
|Bosnia Erzegovina
|BIH
|0
|0
|2
|2
|13
|Ucraina
|UKR
|0
|0
|2
|2
|13
|Slovacchia
|SVK
|0
|0
|2
|2
|18
|Belgio
|BEL
|0
|0
|1
|1
|18
|Romania
|ROU
|0
|0
|1
|1
|18
|Slovenia
|SLO
|0
|0
|1
|1