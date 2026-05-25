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Karate

Medagliere Europei karate 2026: l’Italia conclude al primo posto!

Pubblicato

48 secondi fa

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Per approfondire:
Luca Maresca
Luca Maresca / FIJLKAM

L’Italia domina il medagliere degli Europei 2026 di karate, andati in scena a Francoforte, con tre titoli su quattro nelle competizioni a squadre oltre a quattro campioni individuali, un vicecampione ed una medaglia di bronzo.

Gli azzurri chiudono con 9 medaglie totali, di cui 7 ori, sui 16 titoli in palio: staccate nettamente tutte le avversarie, con la Turchia seconda con due ori e quattro argenti, la Croazia terza con 2 ori, un argento e tre bronzi, e gli atleti individuali neutrali di passaporto russo quarti con due ori e tre bronzi.

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Gli ori sono stati ottenuti da Clio Ferracuti (+68 kg), Matteo Avanzini (+84 kg), Luca Maresca (67 kg), Terryana D’Onofrio (kata individuale), dalla squadra maschile di kata, dalla squadra femminile di kata e dalla squadra maschile di kumite. L’argento è andato ad Alessio Ghinami (kata individuale) ed il bronzo ad Erminia Perfetto (50 kg).

MEDAGLIERE EUROPEI KARATE 2026

Medagliere
Pos. Nazione Sigla
O.
A.
B.
 Tot.
1 Italia  ITA 7 1 1 9
2 Turchia  TUR 2 4 0 6
3 Croazia  CRO 2 1 3 6
4 Atleti Individuali Neutrali (Russia) AIN 2 0 3 5
5 Grecia  GRE 1 1 1 3
6 Germania  GER 1 0 2 3
6 Azerbaigian  AZE 1 0 2 3
8 Francia  FRA 0 5 2 7
9 Spagna  ESP 0 1 3 4
10 Portogallo  POR 0 1 2 3
11 Bulgaria  BUL 0 1 0 1
11 Serbia  SRB 0 1 0 1
13 Georgia  GEO 0 0 2 2
13 Montenegro  MNE 0 0 2 2
13 Bosnia Erzegovina  BIH 0 0 2 2
13 Ucraina  UKR 0 0 2 2
13 Slovacchia  SVK 0 0 2 2
18 Belgio  BEL 0 0 1 1
18 Romania  ROU 0 0 1 1
18 Slovenia  SLO 0 0 1 1
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