Karate: Italia, chiusura incredibile agli Europei! Tre ori e vittoria nel medagliere

Gli Europei 2026 di karate si chiudono con l’Italia in trionfo. A Francoforte la spedizione azzurra chiude una rassegna continentale incredibile strabiliando a suon di ori nelle gare a squadre.

Il kata maschile (Mattia Busato, Gianluca Gallo e Alessandro Iodice) torna sul tetto d’Europa dopo 14 anni: finale senza storia contro la Turchia, 6-1 sui tatami teutonici e Inno di Mameli a tutto volume.

Fa altrettanto il kata femminile: il team costituito da Carola Casale, Michela Rizzo e Elena Roversi ha infatti superato il Portogallo con lo score di nettissimo di 7-0.

Infine il kumite maschile: nuovamente Italia contro Turchia. Matteo Avanzini dà il la alla striscia azzurra battendo Eren Akkurt, Michele Martina sigla il punto del 2-0 superando Omer Yurur, Daniele De Vivo cala il tris regolando Kadir Genc. Terza vittoria consecutiva per la squadra italiana di kumite maschile agli Europei.

Il medagliere tricolore recita: 9 medaglie totali, di cui 7 ori, su 16 categorie. “Ora lo possiamo dire: questa è storia – ha commentato il DTN Luca Valdesi al sito FIJLKAM – Battuto, anzi abbattuto, il record di medaglie d’oro agli Europei… Siamo passati dai quattro ori delle migliori edizioni ai 7 di quest’anno”.

Tutte le medaglie azzurre agli Europei di Karate Senior 2026 di Francoforte:

Ori: Clio Ferracuti (+68 kg), Matteo Avanzini (+84 kg), Luca Maresca (67 kg), Terryana D’Onofrio (kata individuale), Squadra maschile kata, Squadra femminile kata, Squadra maschile kumite.

Argenti: Alessio Ghinami (kata individuale).

Bronzi: Erminia Perfetto (50 kg).