Karate: Italia, partenza fortissima agli Europei! Prenotate quattro finali per l’oro

L’avventura dell‘Italia agli Europei 2026 di karate parte subito fortissimo. Sui tatami di Francoforte infatti, l’attesissimo gruppo azzurro non tradisce le aspettative andando immediatamente a prendersi 4 finali per l’oro, da disputare poi nei prossimi giorni.

Nel kata femminile e maschile brillano i talenti di Terryana D’Onofrio e Alessio Ghinami. La lucana se la vedrà nell’ultimo atto contro la spagnola Paola Garcia Lozano, al termine di un percorso che oggi l’ha vista dominare il suo girone e poi schiantare 7-0 in semifinale la portoghese Ana Cruz. Cammino analogo o quasi per il friulano capace di superare la pool iniziale senza problemi e di battere in semifinale lo spagnolo Raul Martin Romero con lo score di 5-2. Sabato per lui la supersfida col campione uscente: il turco Enes Ozdemir.

Poi il kumite, con Clio Ferracuti (+68) e Matteo Avanzini (+84) anche loro in grado di sognare la corona. La classe 1996 fronteggerà nella finalissima la francese Clemence Pea, dopo aver avuto la meglio sulla greca Kyriaki Kydonaki, campionessa europea in carica, e sulla la tedesca Johanna Kneer, campionessa mondiale in carica, e in seconda battuta anche sulla belga Mulolo e la croata Golombos.

Il nativo del 2004, iridato in carica, vuole prendersi anche lo scettro continentale. Fra lui e la gloria vi sarà il turco Ugur Aktas, in precedenza invece – senza essere in grado di fermarlo – l’albanese Pakashtica, il francese Confiac e l’estone Mets, a cui aggiungere la tiratissima semifinale contro il georgiano Merabii Gelashvili (4-3).

Non sono arrivati in zona medaglie invece, non potendo nutrire neppure chance di ripescaggio: Silvia Semeraro, Matteo Fiorev, Irene Marturano e Daniele De Vivo.

Domani nuovo round di eliminatorie, sino alle semifinali, con le categorie leggere del kumite (femminile 50 e 55 kg; maschile 60 e 67 kg) e con le squadre di kata e le squadre femminili di kumite.