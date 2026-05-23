Italia da sogno agli Europei di karate! 4 medaglie d’oro e 6 complessive!

L’Italia domina e fa la storia agli Europei di karate 2026 in corso di svolgimento a Francoforte (Germania)! Nella giornata odierna, sabato 23 maggio, erano in programma le finali individuali e gli azzurri erano presenti in massa con grandi speranze ampiamente confermate. I nostri portacolori hanno fatto qualcosa di clamoroso portando a casa 4 medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo.

Iniziamo dai due titoli nel kumite individuale, con i due titoli europei conquistati da Clio Ferracuti (+68 kg) che supera 5-1 Clemence Pea, e Matteo Avanzini (+84 kg) che piega il turco Ugur Aktas. Non tradisce nemmeno il kata femminile con Terryana D’Onofrio che ha la meglio per 4-3 su Paola Garcia Lozano mentre il quarto titolo porta la firma di Luca Maresca, categoria 67 kg, con un successo ottenuto davvero all’ultimo secondo per 6-4 su Younesse Salmi.

La medaglia d’argento è andata ad Alessio Ghinami, nel kata maschile, mentre quella di bronzo a Erminia Perfetto, che sale sul podio europeo per la quinta volta consecutiva.

Come proseguirà il programma nella giornata di domani? Domenica 24 maggio per i colori italiani vedremo alle ore 13:00 le squadre di kata per l’oro ed alle 14:30 la squadra maschile di kumite per l’oro.