Karate: Italia con una nuova finale per l’oro agli Europei. Squadra maschile di kumite incontenibile

Una giornata dopo l’altra, una buona notizia dopo l’altra proseguono gli Europei 2026 di karate a Francoforte per l’Italia che sta davvero incantando tutti sui tatami della città teutonica.

A prendersi la finale per l’oro, dopo le vittorie arrivate nel 2024 e nel 2025, è stata la nazionale italiana maschile di kumite, che ora punta al terzo alloro continentale consecutivo.

Il team composto da Luca Maresca, Michele Ciani, Daniele De Vivo, Matteo Fiore, Michele Martina, Lorenzo Pietromarchi, Matteo Avanzini e Christian Sabatino, si è imposto 3-2 prima contro Russia e Bielorussia – nei turni preliminari – e poi ha spazzato via il Montenegro con un perentorio 3-0 nella semifinale che è valsa il biglietto d’accesso all’ultimo atto.

Domenica, in programma il testa a testa contro la Turchia per scrivere un nuovo pezzo di storia della disciplina. Di seguito il recap delle finali che vedranno l’Italia protagonista fra sabato e domenica:

Sabato 24 maggio

Dalle 11:30 – Clio Ferracuti (+68 kg) e Matteo Avanzini (+84 kg) per l’oro;

Dalle 16:20 – Viola Lallo (-55 kg) ed Erminia Perfetto (-50 kg) per il bronzo;

Dalle 18:00 – Terryana D’Onofrio (kata femminile), Alessio Ghinami (kata maschile) e Luca Maresca (-67 kg) per l’oro.

Domenica 25 maggio

Alle 13:00 e alle 14.30 – Squadra femminile e squadra maschile di kata per l’oro.