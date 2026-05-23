F1, Lando Norris: “Buon risultato. Dopo una complicata FP1 abbiamo fatto modifiche che sono andate a buon fine”

Lando Norris è soddisfatto dopo aver chiuso al terzo posto la Sprint Qualifying del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il pilota del team McLaren ha saputo crescere nel corso della sessione. Dopo Q1 e Q2 di rincorsa, nella Q3 si è avvicinato, per quanto possibile, alle Frecce d’argento.

La pole position in vista della Sprint Race porta la firma di George Russell in 1:12.965 con 68 millesimi di vantaggio su Andrea Kimi Antonelli, quindi terzo il campione del mondo Lando Norris a 315. Quarta posizione per Oscar Piastri a 334 millesimi, quinta per Lewis Hamilton a 361 mentre è sesto Charles Leclerc a 445. Settimo crono per Max Verstappen a 539 millesimi, ottavo Isack Hadjar a 640, nono Arvid Lindblad a 778, mentre è decimo Carlos Sainz a 1.571.

Al termine della Sprint Qualifying il pilota del team McLaren ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Un buon risultato. Dopo la FP1 eravamo un po’ preoccupati, temevamo di essere lontani e io non avevo troppo feeling con la vettura. Abbiamo fatto alcuni cambiamenti e le cose sono migliorate. Non ho messo a segni giri stellari ma quando ho visto il distacco dalle Mercedes mi sono rinfrancato. Le sensazioni ora sono buone e sono fiducioso per Sprint Race e prosieguo del weekend”.