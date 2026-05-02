Cadenasso-Arnaldi oggi in tv, Challenger Cagliari 2026: orario, programma in chiaro, streaming

Oggi, sabato 2 maggio, sarà derby nelle semifinale del Challenger 175 di Cagliari. Sulla terra rossa del Sardegna Open, infatti, Matteo Arnaldi e Gianluca Cadenasso si sfideranno per conquistare un posto nell’atto conclusivo e sarà un match ricco di significati per i due azzurri. I due tennisti italiani stanno vivendo un momento della carriera diverso e la sfida ha dei contorni particolari.

Arnaldi viene da un periodo molto complicato. Un problema al piede ne ha ostacolato per mesi il rendimento ideale. Questa criticità e la sfiducia per le tante sconfitte nel 2026 hanno provocato una discesa repentina in classifica mondiale del ligure, finito addirittura fuori dalla top-100. Per questo, il Challenger in questione è l’occasione per ritrovarsi.

Discorso molto diverso per Cadenasso, Il classe 2004, nativo di Genova, sta emergendo sempre di più negli ultimi mesi, citando il successo nel Challenger di Assunsion (Paraguay) del mese scorso, battendo in finale l’uruguayano Franco Roncadelli. Nel Challenger sardo, poi, ha sciorinato delle prestazioni eccellenti, battendo prima Mattia Bellucci e poi l’olandese Jesper de Jong, tennisti tra i primi 100 e con un’esperienza nel massimo circuito internazionale superiore alla sua. Si prospetta una sfida interessante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Cadenasso-Arnaldi, valevole come semfinale del Challenger 175 di Cagliari. Il match verrà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, DAZN e Challenger TV.

CADENASSO-ARNALDI OGGI IN TV

Sabato 2 maggio

Centre Court – ore 13:00

Matteo Arnaldi ITA vs Gianluca Cadenasso ITA

Hubert Hurkacz POL vs Roman Andres Burruchaga ARG (Non prima 14:00)

Adam Pavlasek CZE / Patrik Rikl CZE vs Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED

PROGRAMMA CADENASSO-ARNALDI CHALLENGER CAGLIARI 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, DAZN e Challenger TV.