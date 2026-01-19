Olimpiadi 2026, Italia falcidiata dagli infortuni: Martina Valcepina si aggiunge ad una lunga lista

L’Italia ha dovuto fare i conti con una serie di infortuni lungo il cammino verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai distanti meno di tre settimane (la Cerimonia d’Apertura è in programma venerdì 6 febbraio). Sono stati molteplici i problemi fisici che hanno attanagliato gli azzurri e alcuni atleti non potranno essere presenti ai Giochi proprio a causa delle criticità emerse negli ultimi mesi.

Si è a lungo temuto anche per Federica Brignone e Flora Tabanelli, ma la fuoriclasse valdostana e la talentuosa emiliana dovrebbero essere della partita: la Campionessa del Mondo di gigante dovrebbe rientrare in gara martedì 20 gennaio in occasione del gigante di Kronplatz, mentre l’iridata di Big Air sembra avere superato il momento più complicato e si lancia verso la rassegna a cinque cerchi, anche se per il momento non ha preso parte a eventi di Coppa del Mondo.

La stella dello sci freestyle tricolore era caduta durante un allenamento a inizio novembre, rimediando una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. La detentrice della Sfera di Cristallo generale di sci alpino aveva rimediato la frattura scomposta di tibia e perone e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro in occasione della caduta durante i Campionati Italiani a inizio aprile, ma con enorme abnegazione si è lasciata alle spalle l’infortunio più brutto della propria carriera.

Due sciatrici, invece, non potranno presentarsi al cancelletto di partenza tra poche settimane: Marta Bassino è caduta durante un allenamento in Val Senales e ha rimediato la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra, è stata operata e la rivedremo in pista direttamente nella prossima stagione (salvo sorprese). In Val Senales, nel cuore dell’autunno, si era infortunata anche Marta Rossetti: rottura del legamento crociato anteriore e lesione del menisco mediale del ginocchio destro, operazione e addio all’intera annata agonistica.