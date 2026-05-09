Marco Bezzecchi soddisfatto: “Podio positivo nella Sprint. Gara bagnata domani? Sarà un bel test per tutti”

Marco Bezzecchi è soddisfatto dopo aver concluso in terza posizione la Sprint Race del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo storico tracciato di Le Mans il pilota romagnolo ha provato a fare gara di testa ma oggi Jorge Martin e Pecco Bagnaia ne avevano di più. Per questo motivo ha tenuto senza grossi patemi un podio prezioso per la classifica generale. Ora, infatti, il pilota del team Aprilia comanda con 6 punti proprio sul compagno di scuderia.

Jorge Martin ha fatto sua la Sprint Race di Le Mans precedendo Pecco Bagnaia per 1.1 secondi, mentre completa il podio Marco Bezzecchi a 2.7. Quarto lo spagnolo Pedro Acosta a 3.8, quinto il padrone di casa Fabio Quartararo a 4.4, mentre è sesto lo spagnolo Joan Mir a 4.6. Settimo il giapponese Ai Ogura a 5.6, ottavo lo spagnolo Alex Marquez a 6.6, quindi nono il brasiliano Diogo Moreira a 10.3, mentre completa la top10 il francese Johann Zarco a 11.7.

Al termine della gara su distanza ridotta il “Bezz” ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto contento di questo podio dopo diverse Sprint Race nelle quali avevo commesso qualche errore di troppo. La gara è stata difficile anche perché non mi sentivo al massimo. Sono felice perché ho centrato un risultato importante soffrendo e rimanendo sempre in lotta. Un ringraziamento al team ed ora testa a domani per la gara lunga che sembra annunciata sul bagnato”.

Il riminese fa il quadro della situazione e punta già il mirino verso la gara di domani (ore 14.00) che sembra da ombrelli aperti: “Per come erano andate le ultime Sprint Race mi fa piacere. Oggi è stata una bellissima giornata. Sono andato forte nelle qualifiche poi in gara ho faticato leggermente ma ho portato a casa un buon risultato anche se non ero perfetto all’anteriore. La gara di domani? Siamo tutti sulla stessa barca in attesa del maltempo. Nessuno ha provato sul bagnato nonostante già oggi ci avessero dato pioggia certa. Vedremo dal warm-up se riusciremo a trovare il feeling giusto in queste condizioni”.