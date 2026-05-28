Lotta, cambiano sede e date dei Mondiali senior 2026

Cambio di sede e, soprattutto, di data per i Mondiali senior 2026 di lotta: gli atleti ora dovranno ricalibrare i percorsi di preparazione dato che la rassegna iridata è stata spostata in avanti di oltre un mese e mezzo rispetto a quanto inizialmente previsto nel calendario stagionale.

I Mondiali senior 2026 erano stati assegnati a Manama (Bahrain), ed erano previsti dal 5 al 13 settembre, ma il Bureau della United World Wrestling, dopo un’attenta valutazione dell’attuale situazione geopolitica, in particolare della persistente incertezza e dell’impatto sui viaggi internazionali, ha deciso di cambiare sede.

La UWW e la Federazione del Bahrein inizialmente avevano rilasciato una dichiarazione congiunta, annunciando il rinvio dell’evento, poi però si è optato per un cambio di sede e la scelta è ricaduta su Astana, in Kazakistan, che ospiterà i Mondiali senior 2026 dal 24 ottobre al 1° novembre.

Le gare si disputeranno alla Barys Arena, dove si ritorna a distanza di 7 anni dalla rassegna iridata del 2019, a cui presero parte quasi 1000 lottatori: quell’edizione fu una delle più affollate di sempre, e nei 9 giorni di gare di quest’anno si punta ad una partecipazione ancora più ampia.