Lorenzo Musetti: “Vivrò il torneo di Roma con più serenità per divertirmi in campo”

Alla vigilia degli Internazionali d’Italia 2026, Lorenzo Musetti si presenta con uno spirito diverso rispetto alla scorsa stagione, consapevole che il suo percorso recente potrebbe incidere anche sulla permanenza nella top-10 in vista del Roland Garros.

Il tennista azzurro non nasconde un approccio più leggero: “Le aspettative oggi a Roma sono inferiori rispetto all’anno scorso, perché non ho avuto i risultati della passata stagione“, ha raccontato in conferenza stampa Musetti (fonte: ANSA). Un cambio di prospettiva che si riflette anche nell’atteggiamento con cui affronterà il torneo: “Vivrò questi Internazionali con più serenità ed entrerò in campo per divertirmi, che è un qualcosa che ultimamente mi sta mancando“.

Fondamentale, come sempre, sarà il sostegno del pubblico di casa: “Mi piacerà sentire l’affetto del pubblico di Roma perché mi può far competere in modo migliore“. Dal punto di vista tecnico, Musetti non rileva grandi novità rispetto alle edizioni precedenti. Dopo i primi allenamenti, ha spiegato: “Qui ho giocato solo ieri e sul Pietrangeli, oggi penso di allenarmi sul Centrale. Vediamo le condizioni differenti del campo“.

Poi il confronto con altri tornei su terra: “Sicuramente è più lento di Madrid, perché lì siamo in altura. Roma è più simile a Montecarlo. Ma le condizioni di gioco sono un po’ come tutti gli altri anni“, ha concluso il toscano.