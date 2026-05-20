Dove vedere in tv Juventus-Roma, Finale Coppa Italia calcio femminile 2026: orario, programma, streaming

Una certa ricorrenza. Da Como a Castellammare di Stabia, passando per Pescara: nell’ultimo anno Juventus e Roma hanno trasformato ogni incrocio in un appuntamento centrale del calcio femminile italiano. Domenica 24 maggio (ore 18:00), allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza, andrà in scena un nuovo capitolo di una rivalità che continua ad alzare il livello della competizione nazionale.

Per il quarto atto consecutivo tra le due squadre in una finale — dopo Coppa Italia 2025, Serie A Women’s Cup e Supercoppa — bianconere e giallorosse si contenderanno anche la Coppa Italia di questa stagione. La Juve arriva all’appuntamento da detentrice del trofeo e reduce dai successi nelle ultime tre finali disputate contro la Roma; dall’altra parte, la formazione capitolina si presenta da fresca campionessa d’Italia, titolo conquistato matematicamente nello scorso fine settimana e terzo Scudetto della sua storia.

Il Veneto torna così a ospitare la finale di questa competizione a undici anni di distanza dall’ultima volta. Nel 2015 fu il Brescia a imporsi sul Tavagnacco con un netto 4-0 firmato da Daniela Sabatino, Cristiana Girelli, Martina Rosucci e Stefania Tarenzi. Un precedente che lega idealmente passato e presente del movimento, considerando che Rosucci veste oggi la maglia della Juventus, mentre Tarenzi gioca nel Vicenza in Serie B. Negli ultimi mesi il “Menti” è stato anche teatro della Nazionale femminile, che lo scorso 7 marzo ha affrontato la Danimarca nella gara di qualificazione mondiale terminata 1-1.

La Finale di Coppa Italia di calcio femminile tra Juventus e Roma, in programma domenica 24 maggio alle ore 18:00 allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza, sarà trasmessa in diretta tv da Rai 2 HD e da Sky Sport (canale da definire); in streaming su SkyGo, NOW e su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

DOVE VEDERE IN TV JUVENTUS-ROMA FINALE COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE 2026

Domenica 24 maggio

Ore 18:00 Juventus vs Roma allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza – Diretta tv su Rai 2 HD e su Sky Sport (canale da definire)

PROGRAMMA FINALE COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport