Calcio femminile, Juventus in Champions League: pari contro l’Inter nel 21° turno di Serie A

Si attendeva l’ultimo verdetto del campionato di Serie A di calcio femminile. Nei match conclusivi del penultimo turno, i riflettori erano puntati soprattutto sul derby d’Italia tra Juventus e Inter. All’Allianz Stadium, il big match della giornata della massima serie in rosa ha premiato la Vecchia Signora, per la conquista del pass per la Champions League.

La sfida andata in scena sul terreno piemontese si è conclusa con un pirotecnico 3-3. Alla squadra allenata da Max Canzi bastava un punto per raggiungere il proprio obiettivo, e il pareggio contro le nerazzurre si è rivelato sufficiente. Ne è nato un confronto spettacolare, giocato a ritmi alti e con continui ribaltamenti di fronte. Un risultato che sorride alla Juventus e che, al tempo stesso, non modifica quanto già consolidato dall’Inter, sicura del secondo posto alle spalle della Roma campione d’Italia.

Il primo tempo è stato ricco di emozioni. L’Inter è passata in vantaggio due volte grazie alla doppietta di Rubensson, a segno al 2’ e al 10’, ma la Juventus ha sempre trovato la forza di reagire: prima con l’autorete di Ivana all’8’, poi con il rigore trasformato da Barbara Bonansea al 28’. Le nerazzurre hanno nuovamente allungato con Wullaert, ancora dal dischetto, prima del definitivo 3-3 firmato da Vangsgaard. Nella ripresa il risultato non è più cambiato.

Per quanto riguarda gli altri incontri di giornata, da registrare le vittorie di Roma, Milan e Lazio. La formazione giallorossa, pur con la certezza dello scudetto già conquistato, non ha abbassato l’intensità, imponendosi per 3-0 sul campo del Sassuolo. A decidere il match sono state le reti della norvegese Froya Brennskag-Dorsin, in gol su rigore al 45+2’, di Giulia Galli al 62’ e della svizzera Alayah Pilgrim all’89’.

Tre gol anche per il Milan, vittorioso in casa contro un Parma già certo della salvezza. Le rossonere sono andate a segno con Arrigoni al 14’, Grimshaw al 66’ e ancora Grimshaw al 90’, mentre il momentaneo pareggio emiliano era stato firmato da Uffren al 20’. Infine, successo casalingo per la Lazio, che ha superato l’avversaria grazie alla rete decisiva di Eleonora Goldoni al 43′ e Antonietta Castiello al 72′.