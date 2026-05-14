Pallamano, Bob Hanning carica l’Italia: “Contro la Svizzera possiamo ribaltarla. Vogliamo la spinta dei tifosi”

La sconfitta per 32-29 maturata all’Hallenstadion di Zurigo contro i padroni di casa, nella gara d’andata del terzo e decisivo turno di qualificazione ai Mondiali 2027, non spaventa Bob Hanning. Il dt della Nazionale italiana di pallamano ha analizzato la gara contro gli elvetici proiettandosi sul ritorno.

Intervistato dal sito della FIGH, il responsabile tecnico degli azzurri ha detto: “È stata una partita davvero eccellente. Abbiamo giocato davvero molto bene e quei tiri dai sette metri sono diventati quasi una punizione, non un buon modo per segnare. Di questo dobbiamo sicuramente parlare perché è già la seconda partita, dopo l’amichevole contro la Francia, che ci troviamo in una situazione analoga. Abbiamo giocato una grande partita, con un inizio molto positivo e nel quale siamo riusciti ad eseguire quello che abbiamo preparato. All’inizio del secondo tempo la partita è cambiata, ma abbiamo ugualmente lottato senza sosta per ottenere questo risultato e sono davvero contento della squadra”.

Poi ha aggiunto: “Alla fine eravamo davvero molto stanchi: giocatori come Bulzamini, Parisini, Mengon hanno speso tantissimo, hanno dato il cuore senza sosta, ma dovremo utilizzare i prossimi giorni per recuperare le energie e sistemare ciò che è andato meno bene”.

Pensando al return match di domenica, alle ore 18.00, al Pala Cattani di Faenza, Bob Hanning non si è nascosto: “Sulla partita di domenica voglio dire una cosa: la Svizzera è una grande squadra, con molti giocatori che arrivano dalla Bundesliga, ma noi abbiamo la possibilità di vincere, di segnare un gol in più di loro. Però per rimontare avremo bisogno dei nostri tifosi in Italia. Ci aspetta una battaglia sportiva incredibile e abbiamo bisogno di un’atmosfera mai vista prima. Abbiamo davvero bisogno dei nostri tifosi e che i 4mila di Faenza spingano questa squadra dal primo all’ultimo minuto”.

Va ricordato che – come ricorda la Federazione Italiana Giuoco Handball – “in caso di una vittoria per ciascuna squadra, il fattore determinante è la differenza reti (senza tenere conto dei gol segnati in trasferta); tiri dai sette metri al termine del match di ritorno, in caso di stesso divario con una vittoria per parte”.