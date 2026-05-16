Pallamano, finale Playoffs: Erice non sbaglia Gara-1

AC Life Style Erice regola Jomi Salerno nella prima prova della finale dei Playoffs 2026 di Serie A1. Le siciliane, davanti al proprio pubblico, ottengono l’importantissimo acuto nella prima sfida prevista portandosi in vantaggio in vista della gara-2 di settimana prossima.

La terza sfida in quattro anni per il titolo tra le due realtà inizia con le Arpie in pieno controllo. Il Pala Cardella sorride alle dominatrici della regular season, abili nel corso dell’anno ad imporsi in 20 occasioni nelle 22 partite affrontate.

Dal 12 a 9 del primo tempo il risultato si è trasformato sul 24 al 22 alla sirena finale. Alexandrina Cabral Barbosa e compagne hanno gestito il ritorno delle avversarie nel finale, una rimonta iniziata troppo tardi che non si è mai realmente concretizzata.

Erice non ha mai vinto lo scudetto di Serie A1, mentre Salerno vanta la Coppa Italia 2025/26 oltre a ben 10 scudetti. L’obiettivo delle campane è quello di ribaltare il risultato il prossimo 24 maggio, giornata in cui si svolgerà la già decisiva ‘Gara 2’.