Hockey ghiaccio: Canada di misura sulla Norvegia ai Mondiali. Finlandia e Svizzera ok

Una nuova giornata – in questo giovedì 21 maggio – dei Mondiali di Top Division 2026 di hockey su ghiaccio è andata in archivio fra Zurigo e Friburgo, con le squadre del Girone A e quelle del Girone B coinvolte ancora nella prima fase.

Girone A

La Finlandia non ha problemi a superare largamente la Lettonia: 7-1 dei finnici che, dopo aver superato lo shock dello svantaggio dopo 10 secondi (rete ad opera di Balcers per i baltici, ndr), si impongono senza problemi grazie al pareggio di Bjorninen e alle reti in serie, lungo i vari periodi di gioco, di Jokiharju, Maenalanen, Merela, Lundell, Puistola e Raty.

Tutto comodo anche per i padroni di casa della Svizzera: 4-1 alla Gran Bretagna, con il gol di Niederreiter in apertura e poi le segnature di Hischier e Knak a chiudere i conti, prima dei gol di Waller e ancora Niederreiter a fissare lo score.

Girone B

Clamoroso 6-5 del Canada, che batte ai supplementari, la Norvegia in una gara tiratissima, dove i nordamericani hanno peccato di imprecisione arrivando comunque al successo. Norvegesi in vantaggio con Bakke Olsen e Johannesen, per il momentaneo 0-2 diventato poi 2-2 in corrispondenza del primo riposo con le 2 zampate di Scheifele. Botta e risposta poi nel secondo segmento di gara: Steen per i nordici, Vilardi per i canadesi. Ultimi venti minuti bollenti: Canada in vantaggio con Cozens, europei però in grado di pareggiare e passare davanti prima con Steen e poi con Koblar. Si va sul 4-5, i vicecampioni olimpici tolgono il portiere e nel finale impattano con O’Reilly mandando la gara all’overtime, dove il gol risolutore di Scheifele chiude i conti.

Dominante la Slovacchia: 5-1 alla Danimarca. Est europei subito in vantaggio con Chromiak, poi abili nella porzione centrale della contesa a scappare con Liska e Okuliar gestendo il finale, con il gol della bandiera danese di Aagard e gli acuti slovacchi di Pospisil e Cederle.

Domani, 22 maggio, queste le partite in programma: Germania-Ungheria e Finlandia-Gran Bretagna per il Gruppo A e Canada-Slovenia e Italia-Svezia per il Gruppo B.