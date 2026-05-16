Italia-Canada oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streaming

Dopo tanta preparazione e attesa, il momento del debutto è arrivato. L’Italia esordisce ai Mondiali di Top Division 2026 di hockey ghiaccio, tornando nella massima serie della disciplina a livello internazionale, sfidando il Canada.

Un match “da brividi” per il Blue Team, vista la forza dei nordamericani, con il primo ingaggio previsto in questo sabato 16 maggio, alle ore 16.20, sul ghiaccio svizzero della BCF Arena di Friburgo.

Match direzionato in favore dei canadesi, in un Girone B che comprende anche Svezia, Cechia, Danimarca, Slovacchia, Slovenia e Norvegia: attenzione però a un’Italia che potrebbe provare a rendere dura la vita, almeno all’inizio, alla rappresentativa della “Foglia d’Acero”.

Come seguire la partita in tv o streaming? La gara fra Italia e Canada, così come tutte le partite dei Mondiali Top Division, sarà trasmessa in diretta streaming sul portale Sporteurope.tv. I match degli azzurri, le semifinali e le finali avranno il commento in italiano con la possibilità di acquistare tutto il torneo a 15€, con i singoli match a disposizione a 6€. OA Sport vi fornirà la Diretta LIVE scritta dell’incontro per non perdervi neanche un ingaggio, una conclusione, una parata o un gol del duello.

PROGRAMMA MONDIALI TOP DIVISION HOCKEY GHIACCIO 2026

Sabato 16 maggio

Ore 16.20 Italia-Norvegia

PROGRAMMA ITALIA-CANADA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: sporteurope.tv

Diretta testuale: OA Sport