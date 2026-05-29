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Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Gemona del Friuli-Piancavallo: percorso, orari, tv

Pubblicato

14 minuti fa

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Per approfondire:
Altimetria ventesima tappa Giro d'Italia
Altimetria ventesima tappa Giro d'Italia

Non ci sarà tempo per recuperare: bisognerà sfruttare le ultime energie residue per dare il tutto per tutto e provare a conquistare il miglior risultato possibile. Il Giro d’Italia, dopo aver messo agli atti il tappone dolomitico con arrivo ad Alleghe (Piani di Pezzé), riparte con la ventesima tappa, Gemona del Friuli-Piancavallo di 200 chilometri.

PERCORSO

Ultimo test per chi nutre ancora ambizioni di classifica. I ciclisti affrontano una tappa lunga che propone un dislivello di 3750 metri. La corsa inizia su una strada ondulata che porta al traguardo intermedio di Forgaria nel Friuli e a Clauzetto, salita di terza categoria.

A Montereale Valcellina inizia il circuito finale di circa 53 chilometri che propone la doppia scalata del Piancavallo, salita di prima categoria lunga 14,8 chilometri con pendenza media del 7,8% e punte del 14%. Al termine del primo passaggio si scende verso il lago di Barcis con una discesa impegnativa. Il tracciato diventa pianeggiante fino ad Aviano, punto in cui inizia l’ascesa verso il traguardo.

ALTIMETRIA

Altimetria/Profile tappa 20 Giro d'Italia 2026

PROGRAMMA

Sabato 30 maggio – Ventesima tappa Gemona del Friuli-Piancavallo (200 km)

Orario di partenza: 12.30

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA  VENTESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 10:45; Rai 2 dalle 14:00

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport

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