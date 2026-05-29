CiclismoGiro d'ItaliaSport in tvStrada
Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Gemona del Friuli-Piancavallo: percorso, orari, tv
Non ci sarà tempo per recuperare: bisognerà sfruttare le ultime energie residue per dare il tutto per tutto e provare a conquistare il miglior risultato possibile. Il Giro d’Italia, dopo aver messo agli atti il tappone dolomitico con arrivo ad Alleghe (Piani di Pezzé), riparte con la ventesima tappa, Gemona del Friuli-Piancavallo di 200 chilometri.
PERCORSO
Ultimo test per chi nutre ancora ambizioni di classifica. I ciclisti affrontano una tappa lunga che propone un dislivello di 3750 metri. La corsa inizia su una strada ondulata che porta al traguardo intermedio di Forgaria nel Friuli e a Clauzetto, salita di terza categoria.
A Montereale Valcellina inizia il circuito finale di circa 53 chilometri che propone la doppia scalata del Piancavallo, salita di prima categoria lunga 14,8 chilometri con pendenza media del 7,8% e punte del 14%. Al termine del primo passaggio si scende verso il lago di Barcis con una discesa impegnativa. Il tracciato diventa pianeggiante fino ad Aviano, punto in cui inizia l’ascesa verso il traguardo.
ALTIMETRIA
PROGRAMMA
Sabato 30 maggio – Ventesima tappa Gemona del Friuli-Piancavallo (200 km)
Orario di partenza: 12.30
Orario di arrivo: 17.15 circa
DOVE VEDERE LA VENTESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD dalle 10:45; Rai 2 dalle 14:00
Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max
Diretta Live testuale: OA Sport