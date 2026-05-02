A che ora la finale di Champions League di volley femminile 2026: programma, canale, streaming

La Finale della Champions League 2026 di volley femminile si giocherà domenica 3 maggio (ore 19.00 italiane) alla Ülker Sports and Event Hall di Istanbul. A contendersi il trofeo saranno le squadre che sono uscite vittoriose dalle semifinali disputate sabato 2 maggio, caratterizzata dal doppio incrocio tra Italia e Turchia: da un parte il confronto tra Conegliano e il VakifBank Istanbul, dall’altra il testa a testa tra Scandicci e l’Eczacibasi Istanbul.

Chi conquisterà la massima competizione europea? Chi potrà fregiarsi del titolo di Campione d’Europa? Chi succederà alle Pantere nell’albo d’oro della prestigiosa manifestazione? Si preannuncia un atto conclusivo davvero roboante, appassionante e avvincente, con tanta carne al fuoco e con tutte le carte in regola per regalare grande spettacolo agli appassionati.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale della Champions League 2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) fino alle ore 20.55 e su Sky Sport Arena (canale 204); diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO FINALE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY 2026

Domenica 3 maggio

Ore 19.00 Finale Champions League volley femminile 2026

PROGRAMMA FINALE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) fino alle ore 20.55 e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.