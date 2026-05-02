World Relays 2026 oggi: orari 2 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Quest’oggi, sabato 2 maggio, è in programma a Gaborone la giornata inaugurale delle World Relays 2026. La capitale del Botswana ospita l’evento mondiale dedicato alle staffette che metterà in palio ben 12 pass su 16 in ciascuna specialità per i Campionati del Mondo di Pechino 2027 (gli ultimi quattro posti verranno assegnati tramite le top list della prossima stagione).

Il day-1 della kermesse vedrà lo svolgimento del primo turno, con le migliori due di ogni batteria che voleranno in finale (e di conseguenza ai Mondiali 2027) mentre le altre si giocheranno la seconda opportunità domani ai ripescaggi. L’Italia comunicherà solamente a ridosso delle competizioni la composizione delle sue cinque staffette: 4×100 uomini e donne, 4×400 donne, 4×100 e 4×400 mista.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della prima giornata delle World Relays 2026. Tutte le gare odierne verranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari indicati sono italiani.

CALENDARIO WORLD RELAYS OGGI

Sabato 2 maggio

14.05 4×100 (mista), batterie

14.30 4×400 (mista), batterie

15.05 4×100 (femminile), batterie

15.30 4×100 (maschile), batterie

15.55 4×400 (femminile), batterie

16.30 4×400 (maschile), batterie

PROGRAMMA WORLD RELAYS OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI WORLD RELAYS 2026

4×100 (mista): quartetto da definire.

4×400 (mista): quartetto da definire.

4×100 (femminile): quartetto da definire.

4×100 (maschile): quartetto da definire.

4×400 (femminile): quartetto da definire.