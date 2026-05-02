Charles Leclerc: “Macchina migliorata, ma speravo in un risultato migliore. Ora testa alle qualifiche”

Charles Leclerc è soddisfatto a metà dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato ricavato attorno all’Hard Rock Stadium il pilota di Maranello ha messo in scena una gara di spessore all’inseguimento delle imprendibili McLaren.

Il successo nella gara su distanza ridotta è andato a Lando Norris che ha preceduto Oscar Piastri mentre il monegasco ha completato il podio tenendo a bada Andrea Kimi Antonelli e George Russell. Alle loro spalle Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Al termine della Sprint Race il pilota del team Ferrari ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Sicuramente gli aggiornamenti hanno portato benefici alla macchina. Devo fare i complimenti al team che nel corso della pausa di aprile ha fatto davvero un lavoro eccezionale. Sono soddisfatto per questo ma non per il terzo posto. Avrei sperato in qualcosa di più”.

Ultima battuta sul prosieguo della giornata, ovvero le qualifiche che scatteranno alle ore 22.00 italiane: “Spero di riuscire a mettere tutto insieme a differenza di ieri e creare i presupposti ideali per una gara da protagonista”.