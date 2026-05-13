La pioggia condiziona il programma a Roma: Darderi-Jodar potrebbe iniziare molto tardi

La pioggia ha fatto capolino nel cuore del pomeriggio a Roma e ha così condizionato il regolare svolgimento della giornata dedicata ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Dopo la netta vittoria della polacca Iga Swiatek contro la statunitense Jessica Pegula (6-1, 6-2), sulla terra rossa della Capitale è incominciato il confronto tra il norvegese Casper Ruud e il russo Karen Khachanov.

Lo scandinavo ha dettato legge nel primo set e si è imposto con un perentorio 6-1, in avvio del secondo parziale il russo è riuscito a conservare il primo turno in battuta e Ruud si è recato al servizio mettendo a segno il primo punto, ma poi sono sopraggiunte le prime gocce e così l’incontro è stato sospeso. Il punteggio al momento dell’interruzione: Ruud vs Khachanov 6-1, 0-1, 15-0 (servizio Ruud). Questo stop rischia di fare slittare il resto del programma.

Alle ore 19.00 sarebbe previsto l’inizio del quarto di finale femminile tra l’ucraina Elina Svitolina e la kazaka Elena Rybakina, ma c’è il concreto rischio che il match non inizia per quell’ora. A seguire (non prima delle ore 20.30) è in calendario l’attesissimo match tra Luciano Darderi e lo spagnolo Rafael Jodar, che a questo punto potrebbe incominciare davvero molto tardi: tutto dipende da come si evolveranno le condizioni meteo.