F1, i precedenti della Ferrari a Miami. “Buona la quinta” per le Rosse, dopo quattro anni di piazzamenti?

Domenica 3 maggio 2026 assisteremo alla quinta edizione del Gran Premio di Miami di F1, un evento in cui la Ferrari deve ancora imporsi. D’altronde parliamo di un appuntamento nato solo quattro anni fa, dunque in un periodo in cui la Rossa non è propriamente stata dominante o vincente.

Per la verità, nel 2022 Charles Leclerc si batté per il successo, dovendo alfine inchinarsi a Max Verstappen pur essendo partito dalla pole position. Quella è stata però l’unica volta in cui una vettura bardata col Cavallino Rampante ha davvero lottato per affermarsi.

Gli anni dispari, ovvero il 2023 e il 2025, sono stati totalmente anonimi. Nel primo caso Carlos Sainz quantomeno si attestò ai piedi del podio, dodici mesi orsono invece le Rosse fecero da comparse. Nel mezzo, il 2024, anno in cui Leclerc assaggiò lo champagne, seppur da terzo classificato.

Per quanto concerne le Sprint, se ne sono disputate già due. Nel 2024, Leclerc arrivò secondo e Sainz quinto. Viceversa, nel 2025 il migliore è stato Lewis Hamilton, terzo, con il monegasco costretto al ritiro da un incidente. Complessivamente, meglio le mini-gare di quelle piene!

FERRARI – I PRECEDENTI

GP DI MIAMI (4 EDIZIONI)

0 VITTORIE

1 POLE POSITION

1 Charles Leclerc (2022)

0 GIRI VELOCI

3 PODI

2022 Charles Leclerc (2°), Carlos Sainz jr. (3°)

2024 Charles Leclerc (3°)

PILOTI FERRARI 2026

I PRECEDENTI A MIAMI

CHARLES LECLERC

2022 (FERRARI) – 2° {Pole}

2023 (FERRARI) – 7°

2024 (FERRARI) – 3°

2025 (FERRARI) – 7°

LEWIS HAMILTON

2022 (MERCEDES) – 6°

2023 (MERCEDES) – 6°

2024 (MERCEDES) – 6°

2025 (FERRARI) – 8°