Karate: al via gli Europei 2026. Francoforte è pronta ad assegnare titoli e medaglie continetali

Su il sipario: Francoforte si prepara ad essere il teatro degli Europei 2026 di karate, che si terranno nella città tedesca dal 20 al 24 maggio. Uno degli appuntamenti più importanti della stagione internazionale della disciplina è pronto a mettere in mostra i migliori interpreti delle varie specialità e categorie di peso.

Kata e kumite, senza dimenticare il parakarate. L’Italia vuole essere protagonista. La spedizione azzurra sarà una di quelle di riferimento, anche perché nell’ultima edizione degli Europei sono state ben 8 le medaglie colte dai rappresentanti del Bel Paese.

Nel kata riflettori puntati su Terryana D’Onofrio e Alessio Ghinami, nel kumite Clio Ferracuti (+68 kg), Matteo Avanzini (+84 kg), Erminia Perfetto (-50 kg), Silvia Semeraro (-68 kg), Daniele De Vivo (-75 kg) e Matteo Fiore (-84 kg).

Oltre alle gare individuali, non vanno dimenticati i tornei a squadre: da sempre serbatoio di podi per gli azzurri.

Il programma della rassegnerà prevedrà, da mercoledì 20 a venerdì 22, tre giornate di eliminatorie, semifinali e ripescaggi delle categorie individuali e delle prove a squadre. Da sabato 23 la “resa dei conti”: assegnazione dei titoli individuali di kata e delle prime categorie del kumite, con gran finale domenica 24 tra finali a squadre e le ultime medaglie del parakarate.