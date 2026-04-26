Karate: l’Italia chiude la Serie A di La Coruña con un altro podio

La seconda tappa della Serie A 2026 di karate, a La Coruña, si è ufficialmente chiusa. Dopo i podi dei primi due giorni, grazie a Nicholas Martellini e Emma Coletti, l’Italia ha messo a referto un terzo piazzamento di rilievo.

A prendersi il terzo gradino del podio è stato Marta Buono: l’azzurra si è posizionata fra le migliori nella categoria dei -68 kg del kumite al femminile, in una categoria dove a imporsi è stata la kosovara Behije Mustafa, davanti all’egiziana Jana Hazem Elsayed; con la spagnola Julia Just Clopes a dividere il terzo posto con Buono.

Non sono arrivati alti risultati da podio per la delegazione del Bel Paese, che ha sistemato: al 5° e a 11° posto Irene Marturano e Morena Portoghese (-61 kg kumite femminile), al 9° posto Alessandro Di Marco (-75 kg kumite maschile), e al 5° posto Patrizio Rovelli (-84 kg kumite maschile) in un tabellone che ha visto all’11esimo posto Adriano Salvati e Matteo Skilja.

Prossimo appuntamento di rilievo col karate internazionale in programma a fine maggio: dal 20 al 24 in Germania, per gli Europei.