Karate
Karate, il calendario internazionale del 2026: la Premier League arriva a Roma
Dopo essersi messo alle spalle un intensissimo 2025, il mondo del karate internazionale guarda già al 2026: un anno che sarà altrettanto denso di appuntamenti. A tal proposito, la World Karate Federation ha reso noto il calendario globale per l’annata che verrà.
Premier League
Il primo appuntamento si terrà a Istanbul, in Turchia dal 23 al 25 gennaio, mentre fra il 13 e il 15 marzo il circuito arriverà in Italia, a Roma, passando poi a giugno (dal 12 al 14) a Rabat in Marocco.
Serie A
Si partirà immediatamente a Tblisi, in Georgia, dal 9 all’11 gennaio. Successivamente rotta verso La Coruna, in Spagna, dal 24 al 26 aprile. A quel punto uno stop estivo, dal 16 al 20 luglio a Guadalajara in Messico. Infine dal 2 al 4 ottobre giro finale a Salisburgo, in Austria.
Appuntamenti speciali
Dal 20 al 24 maggio saranno in programma gli Europei a Francoforte, in Germania, mentre l’1-2 settembre il karate farà parte del menù dei Giochi del Mediterraneo di Taranto. Proiezione conclusiva sul mese di novembre: dal 20 al 22, in Cina a Hangzhou, la Coppa del Mondo a squadre.