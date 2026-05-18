MotoGP, lesioni a ginocchio sinistro e perone per Johann Zarco

Il transalpino Johann Zarco ieri è caduto nel corso della gara del GP della Catalogna di MotoGP: il francese, dopo essere rimasto in osservazione in ospedale, tornerà nel suo Paese nella giornata odierna, in modo da iniziare il recupero dall’infortunio.

Gli esami a cui il pilota è stato sottoposto in Spagna, infatti, secondo quanto annunciato dal team Honda-LCR, hanno evidenziato gravi lesioni al ginocchio sinistro ed al perone: “Ha riportato lesioni ai legamenti crociati anteriore e posteriore, nonché al menisco mediale. Ha inoltre subito una piccola lesione al perone a livello della caviglia“.

Zarco, quindi, tornerà in Francia oggi per “consultare degli specialisti e valutare i prossimi passi per il suo recupero“: incerti ancora i tempi per il ritorno in pista del transalpino, tanto che al momento nessuna previsione è stata ancora fatta dalla sua squadra.