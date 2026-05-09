Aryna Sabalenka eliminata da Sorana Cirstea: il tabellone a Roma perde la n.1 del mondo!

Una dopo l’altra, sul campo centrale del Foro Italico, prima Jasmine Paolini e poi Aryna Sabalenka sono state eliminate ai sedicesimi di finale del WTA 1000 di Roma. Stiamo parlando rispettivamente della vincitrice della passata edizione degli Internazionali d’Italia e della numero uno del ranking mondiale, che devono lasciare il Foro Italico (almeno in singolare) ancor prima di entrare nella seconda settimana del torneo.

Sabalenka, reduce da una buona vittoria al debutto sulla ceca Barbora Krejcikova, ha avuto la peggio quest’oggi contro l’esperta rumena Sorana Cirstea (all’ultimo anno nel tour) facendosi rimontare un set di vantaggio e cedendo dopo oltre due ore di gioco con il punteggio di 2-6 6-3 7-5. Non decolla dunque per il momento la stagione su terra rossa della bielorussa, che era uscita di scena ai quarti lo scorso 28 aprile a Madrid perdendo in tre set con la statunitense Hailey Baptiste.

La leadership di Sabalenka nella classifica WTA resta comunque al sicuro almeno fino al Roland Garros, quando potrebbe arrivare però il tentativo di sorpasso della kazaka Elena Rybakina. L’attuale numero 2 al mondo, vincitrice ad inizio stagione degli Australian Open battendo in finale proprio la bielorussa, dovrà però macinare punti pesanti sia a Roma che soprattutto a Parigi per mettere la freccia e diventare per la prima volta in carriera la n.1 del ranking.