Jannik Sinner e il rapporto controverso con il quinto set: ne ha persi quasi il 67%

Sulla carta, alla luce dell’assenza di Carlos Alcaraz e per quanto visto nelle scorse settimane sulla terra battuta, solamente un infortunio o un problema di salute poteva fermare Jannik Sinner al Roland Garros 2026, ed in effetti è andata proprio così. Un malessere ha spento il numero uno al mondo quando si trovava ad un passo dall’accesso al terzo turno, rimettendo in partita il suo avversario e ribaltando le sorti di un match fino a quel momento dominato.

Dopo essersi ritrovato avanti 6-3 6-2 5-1 in poco meno di due ore di gioco, il fresco vincitore degli Internazionali d’Italia (improvvisamente svuotato di energie ed in preda ad un accenno di crampi) ha perso addirittura 18 punti consecutivi riuscendo ad aggiudicarsi due dei venti game successivi e cedendo all’argentino Juan Manuel Cerundolo con il punteggio di 6-3 6-2 5-7 1-6 1-6.

La strepitosa tripletta sul rosso Montecarlo-Madrid-Roma resterà negli annali, ma ancora una volta Sinner deve rimandare l’appuntamento con il suo primo sigillo all’Open di Francia e di conseguenza con il completamento del Career Grand Slam. Con la sconfitta di ieri (seppur condizionata pesantemente da un problema di salute) Jannik rende ancor più negativo il suo bilancio al quinto set, che indica adesso uno score di 6-12.

In pratica il 24enne altoatesino si è imposto solamente in sei occasioni sulle diciotto partite che si sono protratte al quinto set nell’arco della sua carriera, peraltro con una striscia negativa aperta di cinque incontri. L’ultima affermazione dell’azzurro al quinto risale alla finale degli Australian Open 2024, quando conquistò il suo primo titolo Major rimontando due set di svantaggio al russo Daniil Medvedev e trionfando per 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3.

In precedenza il pusterese aveva vinto al quinto set contro Pierre Hugues Herbert (primo turno dell’Open di Francia 2021), Gael Monfils (terzo turno degli US Open 2021), Daniel Altmaier e Ilya Ivashka (al debutto e agli ottavi degli US Open 2022) e nel 2023 a Melbourne con Marton Fucsovics (ai sedicesimi di finale), mentre è molto lunga la lista delle sconfitte al Decider nei match tre su cinque.