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1 ora fa

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Nonostante fumogeni, nebbia e una lunga interruzione, in un atmosfera unica, come solo Roma può regalare, alle 2 di notte, Luciano Darderi consegna una autentica impresa, ammantata di vibrazioni uniche che richiamano ad una delle più belle canzoni di Dalla.
Dopo Sasha Zverev, anche Rafa Jódar si arrende 6-0 al terzo set al grande Luciano. Oggi alle 13 torna in campo Sinner! 🎾🔥

📺 Vi aspettiamo alle 9:00 per un’altra diretta imperdibile di TennisMania sul canale YouTube di OA Sport!

👇 Scrivete nella chat domande e commenti:
Luciano Darderi, può arrivare in finale a Roma?

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#LucianoDarderi #Roma #Tennis #TennisMania #OASport #ATP #TennisItaliano #Sinner

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