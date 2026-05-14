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Nonostante fumogeni, nebbia e una lunga interruzione, in un atmosfera unica, come solo Roma può regalare, alle 2 di notte, Luciano Darderi consegna una autentica impresa, ammantata di vibrazioni uniche che richiamano ad una delle più belle canzoni di Dalla.
Dopo Sasha Zverev, anche Rafa Jódar si arrende 6-0 al terzo set al grande Luciano. Oggi alle 13 torna in campo Sinner! 🎾🔥
📺 Vi aspettiamo alle 9:00 per un’altra diretta imperdibile di TennisMania sul canale YouTube di OA Sport!
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Luciano Darderi, può arrivare in finale a Roma?
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