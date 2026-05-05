Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 5 maggio, ordine di gioco, streaming

Giornata di debutto per quanto riguarda il tabellone femminile agli Internazionali d’Italia 2026. Sono in particolare dieci i match di primo turno che sono dislocati tra Centrale, BNP Paribas Arena (sita nello Stadio dei Marmi) e Pietrangeli: andiamo perciò a scoprire quanto vedremo in questo martedì.

Per Lucia Bronzetti e Martina Trevisan il debutto è proprio tra le statue dell’impianto antistante lo Stadio Olimpico: l’una sfida l’americana McCartney Kessler, l’altra l’australiana Talia Gibson, e si tratta di avversaria complicate per diversi ordini di motivi. C’è anche Jessica Ruggeri, attesa dalla turca Zeynep Sonmez. Poker italiano a caccia anche della qualificazione in tabellone principale, con tra gli uomini gli impegni di Federico Bondioli e Andrea Pellegrino e, al femminile, quelli di Noemi Basiletti e Federica Urgesi. Attenzione, però, a un elemento che al lunedì s’è visto solo in forma di meno di 10 minuti delle classiche “dù gocce” romane: la pioggia.

Gli Internazionali d’Italia 2026 partiranno oggi con il tabellone femminile e vedranno completarsi le qualificazioni. Sarà possibile seguirli in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e SuperTennis (in chiaro e 212 Sky), nonché in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. Sempre in streaming andranno sul canale YouTube degli Internazionali d’Italia alcuni incontri di qualificazioni ATP. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di Bronzetti-Kessler e Trevisan-Gibson, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA GLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Campo Centrale

Ore 11:00 Krejcikova (CZE)-Jacquemot (FRA)

Kenin (USA)-Andreescu (CAN) [WC]

Zakharova-Yastremska (UKR)

Li (USA)-Zhang (CHN)

BNP Paribas Arena

Ore 10:00 Carreño Busta (ESP) [4]-Wawrinka (SUI) [13]

NP Ore 11:00 Bondar (HUN)-Zheng (CHN)

Kessler (USA)-Bronzetti (ITA) [WC]

Trevisan (ITA) [WC]-Gibson (AUS)

Pietrangeli

Ore 10:00 Potapova (AUT) [1]-Bartunkova (CZE) [13]

NP Ore 11:00 Marcinko (CRO)-Oliynykova (UKR)

Ruzic (CRO)-Rakhimova (UZB)

Sonmez (TUR)-Ruggeri (ITA) [WC]

Campo 13

Ore 10:00 Galfi (HUN)-Grabher (AUT) [24]

Tagger (AUT)-Korneeva

Prizmic (CRO) [2]-Bondioli (ITA) [WC]

Faria (POR)-Llamas Ruiz (ESP) [Alt]

Campo 14

Ore 10:00 Garin (CHI) [1]-Choinski (GBR) [20]

Yuan (CHN)-Waltert (SUI) [17]

Kovacevic (USA) [6]-Fearnley (GBR) [15]

Campo 1

Ore 10:00 Ruse (ROU) [2]-Kraus (AUT) [22]

Kypson (USA) [3]-Droguet (FRA) [16]

Sherif (EGY)-Korpatsch (GER) [19]

Hijikata (AUS) [9]-Basilashvili (GEO) [21]

Campo 2

Ore 10:00 Merida (ESP) [10]-Barrios Vera (CHI) [23]

Basiletti (ITA) [WC]-Snigur (UKR) [18]

Landaluce (ESP) [8]-Pellegrino (ITA)

Teichmann (SUI)-Masarova (SUI)

Campo 3

Ore 10:00 Garin (CHI) [1]-PTomljanovic (AUS) [6]-Jeanjean (FRA)

Dellien (BOL) [Alt]-de Jong (NED) [14]

Kalinina (UKR)-Volynets (USA) [21]

Campo 4

Ore 10:00 Comesaña (ARG) [12]-Riedi (SUI) [PR]

Svrcina (CZE)-Budkov Kjaer (NOR)

Urgesi (ITA) [WC]-Erjavec (SLO) [16]

Townsend (USA) [10]-Jimenez Kasintseva (AND)

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis (in chiaro e 212 Sky)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTennix, sito di SuperTennis (tabellone principale WTA), canale YouTube Internazionali d’Italia (alcuni match di qualificazione ATP)

Diretta Live testuale: OA Sport (Kessler-Bronzetti, Trevisan-Gibson)