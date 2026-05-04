Federico Bondioli firma lo scalpo di lusso nelle qualificazioni a Roma! Avanza anche Pellegrino

Rimangono due gli italiani ancora in corsa nelle qualificazioni per il tabellone principale del Masters 1000 di Roma. Semplicemente straordinario Federico Bondioli, numero 344 della classifica mondiale, che va a battere l’americano Emilio Nava al termine di una pazzesca battaglia di oltre due ore e mezza di gioco in rimonta con il punteggio di 4-6 7-6 7-5, annullando anche un match point. Adesso per il 20enne emiliano ci sarà un durissimo impegno contro il croato Dino Prizmic, testa di serie numero due e reduce da un ottimo torneo a Madrid dove ha battuto Berrettini e Shelton.

L’altra vittoria di giornata è stata quella di Andrea Pellegrino. Il pugliese ha dominato contro il francese Hugo Gaston, vincendo addirittura per 6-1 6-3 in poco più di un’ora di gioco. Anche Pellegrino, però, è atteso ora da una sfida veramente durissima, visto che affronta il talentuoso spagnolo Martin Landaluce.

Ha sfiorato un’impresa semplicemente clamorosa Pierluigi Basile, numero 677 della classifica mondiale. Il giovane azzurro si è arreso all’australiano Rinky Hijikata, numero 96 del ranking, solamente al terzo set con il punteggio di 5-7 7-6 7-6 dopo una battaglia infinita appena sotto le tre ore di gioco.

Niente da fare per Jacopo Vasamì, che è stato subito sconfitto dal cileno Nicolas Barrios Vera per 6-3 6-4. Ci ha provato Stefano Travaglia contro Stan Wawrinka, alla sua ultima apparizione a Roma, ma il veterano svizzero si è imposto per 4-6 7-6 6-1. Escono di scena anche Lorenzo Carboni e Juan Cruz Martin Manzano, battuti rispettivamente dall’americano Alexander Kovacevic (6-4 7-6) e dal francese Titouan Droguet (5-7 6-1 7-5).

RISULTATI QUALIFICAZIONI ATP ROMA 2026

Barrios Vera (Cil) b. Vasamì 6-3 6-4

Wawrinka (Sui) b. Travaglia 4-6 7-6 6-1

Droguet (Fra) b. Martin Manzano 5-7 6-1 7-5

Pellegrino b. Gaston (Fra) 6-1 6-3

Bondioli b. Nava (Usa) 4-6 7-6 7-5

Kovacevic (Usa) b. Carboni 6-4 7-6

Hijikata (Aus) b. Basile 5-7 7-6 7-6