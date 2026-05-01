Dove vedere in tv i World Relays 2026: orari, programma, canale in chiaro, streaming

Le World Relays 2026 si disputeranno a Gaborone (Botswana) nel weekend del 2-3 maggio: si tratta dei ribattezzati Mondiali di staffette, ormai una piacevole tradizione primaverile per l’atletica internazionale e che sta assumendo sempre più importanza. Si gareggerà nelle 4×100 e nelle 4×400 in tutte le tre versioni (uomini, donne, mista): per ciascuna si disputeranno quattro batterie nella giornata del sabato, le migliori due classificate di ciascuna accederanno alle finali della domenica.

L’evento qualificherà ai Mondiali 2027 di atletica, che andranno in scena a Pechino (Cina): le migliori dodici squadre delle World Relays staccheranno il pass per la rassegna iridata, dunque a meritarsi la qualificazione saranno le otto finaliste di ogni staffette e le migliori quattro del turno di ripescaggio riservate alle eliminate del sabato. L’Italia si presenterà con grandi ambizioni sotto la guida di Zaynab Dosso e Chituru Ali nelle 4×100, mentre non ci sarà la 4×400 maschile perché non si è qualificata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle World Relays 2026. L’intero evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (non c’è fuso orario con il Botswana).

CALENDARIO WORLD RELAY 2026

Sabato 2 maggio

14.05 4×100 mista, batterie/primo turno di qualificazione

14.30 4×400 mista, batterie/primo turno di qualificazione

15.05 4×100 femminile, batterie/primo turno di qualificazione

15.30 4×100 maschile, batterie/primo turno di qualificazione

15.55 4×400 femminile, batterie/primo turno di qualificazione

16.30 4×400 maschile, batterie/primo turno di qualificazione

Domenica 3 maggio

14.02 4×100 mista, secondo turno di qualificazione

14.20 4×400 mista, secondo turno di qualificazione

14.44 4×400 femminile, secondo turno di qualificazione

15.08 4×400 maschile, secondo turno di qualificazione

15.30 4×100 femminile, secondo turno di qualificazione

15.47 4×100 maschile, secondo turno di qualificazione

16.05 4×100 mista, finale

16.13 4×400 mista, finale

16.24 4×100 femminile, finale

16.32 4×100 maschile, finale

16.40 4×400 femminile, finale

16.41 4×400 maschile, finale

PROGRAMMA WORLD RELAYS 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.