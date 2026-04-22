Iliass Aouani torna in gara dopo il record nella maratona: cambio di distanza a Oderzo

Iliass Aouani farà il proprio ritorno in gara il prossimo 1° maggio in occasione della Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica, giunta alla 29ma edizione: il primatista italiano di maratona, capace di correre un superlativo 2h04:26 a Tokyo lo scorso 1° marzo (primo azzurro sotto le due ore e cinque minuti sui 42 km), si rimetterà in gioco in una prova sui dieci chilometri.

Il bronzo iridato e Campione d’Europa di maratona correrà sulle strade della località in provincia di Treviso per la prima volta in carriera e incrocerà Daniele Meucci, capace di imporsi in Piazza Grande nel 2011 e nel 2016. Si tratterà di una prova importante lungo il cammino che condurrà agli Europei, previsti a Birmingham (Gran Bretagna) nel mese di agosto.

Da seguire anche la prova femminile sui cinque chilometri, dove Federica Del Buono affronterà la slovena Klara Lukan (fresca di record europeo sui 10 km, prima donna del Vecchio Continente a scendere sotto i trenta minuti), Elisa Palmero (reduce dal debutto in maratona con l’ottimo crono di 2h24:10 a Siviglia), Rebecca Lonedo e Lucia Arnoldo.