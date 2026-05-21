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Nuova puntata di Strike Zone dedicata al grande softball italiano e internazionale. Ospite della trasmissione condotta da Federico Rossini e Michele Cassano sarà infatti Ilaria Cacciamani, pitcher della Nazionale italiana di softball e del Forlì, protagonista da anni ai massimi livelli.

Nel corso dell’intervista si parlerà della stagione attuale, del percorso nel campionato italiano e delle importanti esperienze internazionali vissute anche nella prestigiosa Liga Messicana, realtà sempre più competitiva e ricca di talento.

Ampio spazio anche al percorso con la maglia azzurra, tra ricordi delle emozioni vissute nel cammino verso le Olimpiadi di Tokyo e lo sguardo rivolto al futuro, con il grande obiettivo rappresentato dai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, dove il softball tornerà protagonista.

Un approfondimento esclusivo per conoscere più da vicino una delle giocatrici simbolo del softball italiano, tra carriera internazionale, Nazionale, ambizioni olimpiche e crescita del movimento azzurro.

🎙️ Conducono: Federico Rossini e Michele Cassano

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