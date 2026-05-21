Nuovo appuntamento del giovedì con Sprint Zone! Ospite della puntata è Arianna De Masi, una delle velociste italiane più talentuose e apprezzate del panorama azzurro.

La sprinter emiliana, trasferitasi sin da bambina a Milano, aveva vissuto nel 2024 la definitiva consacrazione agonistica grazie a risultati di altissimo livello nella velocità italiana. Il 2025, però, si è trasformato in una stagione estremamente complicata a causa del morbo di Haglund, una dolorosa problematica al calcagno che ha limitato pesantemente il suo rendimento fino a rendere necessario un intervento chirurgico.

Dopo mesi di stop e riabilitazione, Arianna De Masi sta ora lavorando duramente per tornare in pista e provare a gareggiare nuovamente entro la fine della stagione. Nel corso della puntata racconterà il percorso affrontato negli ultimi mesi, le difficoltà vissute lontano dalle competizioni, il recupero fisico e mentale e gli obiettivi per il futuro.

Un’intervista intensa e autentica per conoscere più da vicino una delle protagoniste della velocità italiana tra sacrifici, resilienza e voglia di ripartire.

🎙️ Conduce: Ferdinando Savarese

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