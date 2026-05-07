Il ciclocross non sarà alle Olimpiadi Invernali. Coventry: “Solo sport con ghiaccio e neve”

Secondo quanto riportato da Qui Bici Sport, la numero 1 del CIO, Kirsty Coventry, avrebbe chiuso la porta all’introduzione del ciclocross nel programma delle Olimpiadi Invernali del 2030, che andranno in scena nelle Alpi Francesi.

La presidente del Comitato Olimpico Internazionale, infatti, ha dichiarato: “Voteremo il programma a giugno, ma abbiamo già deciso che non ci saranno sport estivi o che si praticano tutto l’anno, avremo solo sport di neve e ghiaccio. Dovremo capire come potenzialmente potremo inserire nuovi sport, ma non possiamo semplicemente continuare a diventare sempre più grandi“.

A pesare anche il parere della Federazione delle Olimpiadi Invernali, contraria all’introduzione: “La Federazione delle Olimpiadi Invernali è ferma nella sua convinzione che un approccio del genere sminuirebbe il brand, l’eredità e l’identità che rendono unici i Giochi Invernali, una celebrazione degli sport praticati su neve e ghiaccio, con differenti culture, atleti e campi di gara“.